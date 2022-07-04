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Намагався підкупити нардепа: в Україні судитимуть голову громадської організації

Фото: в Україні судитимуть голову громадської організації через спробу хабара народному депутату (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні судитимуть голову однієї із громадських організації, який намагався підкупити народного депутата через його помічника. Пропонував хабар у розмірі 100 тисяч доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними розслідування, голова громадської спілки займався опікою авторських прав музичних виконавців на території України.

Чоловік звернувся до помічника народного депутата із пропозицією передати хабаря у розмірі 100 тисяч доларів в обмін на те, що народний депутат заблокує процес розгляду одного з законопроєктів.

"Ці кошти помічник повинен був передати народному депутату за блокування розгляду законопроєкту, яким пропонувалося внести зміни до закону, що значно знизили б корупційні ризики у цій сфері", - пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

Голову громадської спілки було затримано під час передачі хабаря.

Фото: в Україні судитимуть голову громадської організації через спробу хабара народному депутату (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Житомирській області СБУ затримала керівника благодійного фонду, який ввозив з-за кордону гуманітарну допомогу для ЗСУ, однак після цього відправляв її не на фронт, а на продаж.

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