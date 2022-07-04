Пытался подкупить нардепа: в Украине будут судить главу общественной организации
В Украине будут судить главу одной из общественных организации, который пытался подкупить народного депутата через его помощника. Предлагал взятку в размере 100 тысяч долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.
Согласно данным расследования, глава общественного союза занимался опекой авторских прав музыкальных исполнителей на территории Украины.
Мужчина обратился к помощнику народного депутата с предложением передать взятку в размере 100 тысяч долларов в обмен на то, что народный депутат заблокирует процесс рассмотрения одного из законопроектов.
"Эти средства помощник должен был передать народному депутату за блокирование рассмотрения законопроекта, которым предлагалось внести изменения в закон, что значительно снизило бы коррупционные риски в этой сфере", - пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Глава общественного союза был задержан во время передачи взятки.
Фото: в Украине будут судить главу общественной организации из-за попытки взятки народному депутату (facebook.com/pgo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Житомирской области СБУ задержала руководителя благотворительного фонда, который ввозил из-за границы гуманитарную помощь для ВСУ, однако после этого отправлял ее не на фронт, а на продажу.
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