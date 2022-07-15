Пытался остановить воинский эшелон. В Беларуси будут судить "рельсового партизана"

В Беларуси задержали одного из "рельсовых партизанов", который пытался остановить воинский эшелон. Его обвиняют в совершении теракта и хотят посадить на 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн ".

В марте 2022 года житель Минской области Сергей Глебко положил на ЖД-пути два полена и поджёг их, чтобы остановить движение поездов.

Теперь стало известно, что прокуратура Беларуси обвиняет партизана по двум статьям УК РБ: ст. 289. ч.1 "Акт терроризма" и ст. 309. ч. 4 "Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения".

Суммарно мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.