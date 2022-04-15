Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52
Украинские воины из 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили вертолет Ка-52 российских оккупантов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады.
В частности, ночью военные сбили российский боевой вертолет Ка-52.
"Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, впрочем, наши бойцы внесли свои коррективы в их планы и отправили их пилотов на концерт Кобзона", - говорится в сообщении.
Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52 (facebook.com/93OMBr)
Ранее мы сообщали, что украинские военные сбили в воздухе 300-ю цель с начала вторжения России.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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