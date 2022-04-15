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Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52

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Пятница 15 апреля 2022 13:42
Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52 ВСУ сбили вражеский вертолет Ка-52 (facebook.com/93OMBr)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские воины из 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили вертолет Ка-52 российских оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады.

В частности, ночью военные сбили российский боевой вертолет Ка-52.

"Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, впрочем, наши бойцы внесли свои коррективы в их планы и отправили их пилотов на концерт Кобзона", - говорится в сообщении.

Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52

Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52 (facebook.com/93OMBr)

Ранее мы сообщали, что украинские военные сбили в воздухе 300-ю цель с начала вторжения России.

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