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Пятый пакет санкций ЕС против Беларуси закроет "последние лазейки" для Лукашенко, - FT

Автор: Дмитрий Кузнецов

Новый пакет санкций Евросоюза против Беларуси закроет "последние лазейки" для режима президента Александра Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Лидеры ЕС предварительно согласовали ограничительные меры.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников издания, санкционный пакет еще нуждается в юридической доработке, и детали ограничительных мер остаются конфиденциальными до публикации. Дипломаты отметили, его цель - усилить давление на государственные компании Беларуси и лишить режим крупных источников доходов.

Источники газеты отмечают, что планируется ввести финансовые санкции, которые предусматривают, в том числе, запрет на торговлю ценными бумагами, доступ к денежному рынку и зарубежному кредитованию. Также предлагается запретить вклады частных банков, гуманитарные операции и некоторые местные проекты.

Предлагаемый пакет ЕС также включает в себя табачную промышленность Беларуси и закрывает то, что один из дипломатов назвал "последними лазейками" в существующем эмбарго на поставки оружия, включая прекращение экспорт высокоточных винтовок, используемых биатлонистами.

В четвертый пакет санкций против Беларуси эти предложения не вошли из-за позиции Австрии. Вена настаивала на том, что она стремилась сделать ограничительные меры такими, чтобы они причинили как можно меньший ущерб белорусскому народу, а также чтобы не подтолкнуть Минск еще сильнее в орбиту Кремля.

Напомним, 21 июня ЕС принял четвертый пакет санкций против Беларуси. В перечень вошли 78 человек и 8 юридических лиц.

Вслед за ЕС санкции против Минска ввели США, Великобритания и Канада.

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