В пятницу стартует основная сессия ВНО, она продлится до середины июня

В пятницу, 21 мая, в Украине стартует основная сессия внешнего независимого оценивания в 2021 году. В этом году было зарегистрировано 389 710 человек.
По словам директора центра, на тестирование по украинскому языку и литературе зарегистрировалось 250 681 человек, из которых 126 401 человек зарегистрировались для участия только в тестировании по украинскому языку.
Для участия в тестировании по математике зарегистрировались 291 789 человек, в том числе 77 321 человек - для участия в тестировании по заданиям уровня стандарта, по истории Украины - 298 972 человека, по английскому языку - 146 366 человек.
В тестировании по географии примут участие 175 472 человека, по биологии - 127 202 человека, физике - 32 090 человек, химии - 12 744 человека.
ВНО по немецкому языку намерены сдавать 2 418 человек, французскому языку - 561 человек, испанскому языку - 224 человека.
Кроме того, в УЦОКО приводят статистику общего количества зарегистрированных участников:
Директор УЦОКО отметил, что вовремя основной сессии ВНО будут работать 6 704 пункта тестирования и более 97 тысяч педагогических работников.
Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая до 15 июня по графику. Дополнительная сессия пройдет с 29 июня по 16 июля.
Результаты основной сессии внешнего независимого оценивания разместят на информационных страницах участников ВНО до 30 июня, дополнительной - до 23 июля.
Как писало РБК-Украина, 15 мая в Киеве и Николаевской области состоялось пробное внешнее независимое оценивание.
Напомним, до 18 мая в Украине продолжается регистрация на дополнительную сессию ВНО.
Так, замглавы комитета Верховной рады по вопросам образования Сергей Колебошин заявил, что на ВНО-2021 могут изменить пороговый балл. Это будет устанавливать соответствующая группа экспертов.