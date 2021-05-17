У п'ятницю стартує основна сесія ЗНО, вона триватиме до середини червня

За словами директора центру, на тестування з української мови та літератури зареєструвалася 250 681 особа, з яких 126 401 особа зареєструвалася для участі тільки в тестуванні з української мови.

Для участі в тестуванні з математики зареєструвалися 291 789 осіб, у тому числі 77 321 особа - для участі в тестуванні за завданнями рівня стандарту, з історії України - 298 972 особи, з англійської мови - 146 366 осіб.

У тестуванні з географії візьмуть участь 175 472 особи, з біології - 127 202 особи, фізики - 32 090 осіб, хімії - 12 744 людини.

ЗНО з німецької мови мають намір здавати 2 418 осіб, французької мови - 561 осіб, іспанської мови - 224 особи.

Крім того, в УЦОЯО наводять статистику загальної кількості зареєстрованих учасників:

56,45% - випускники шкіл 2021 року,

30,44% - учні установ профосвіти і студенти вузів,

13,09% - випускники минулих років.

Директор УЦОЯО наголосив, що вчасно основної сесії ЗНО працюватимуть 6 704 пункту тестування і понад 97 тисяч педагогічних працівників.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 21 травня до 15 червня за графіком. Додаткова сесія пройде з 29 червня по 16 липня.

Результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання розмістять на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня, додаткової - до 23 липня.