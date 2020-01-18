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ОБСЕ зафиксировала на Донбассе около 700 взрывов

Новости » Происшествия     18.01.2020 - 03:00
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе около 700 взрывов
Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

В Донецкой области прогремело 260 взрывов, в Луганской - 430

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в пятницу, 17 января зафиксировали на Донбассе около 690 взрывов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневный отчет организации.

Так, в Донецкой области зафиксировано 260 взрывов.

Как отметили в ОБСЕ, подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большая часть взрывов, зафиксирована в районах к северу и северо-западу от н.п. Дебальцево и вблизи участка разведения в районе н.п. Петровское.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали 430 взрывов.

Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большую часть взрывов, зафиксировали в районах на северо-восток от н.п., а также на север и северо-восток от н.п. Голубовка.

Напомним, 16 января СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня.

Как известно,16 января состоялось первое в 2020 году заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. Представители Украины предложили четыре новых участка для разведение сил на Донбассе. В частности, украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

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