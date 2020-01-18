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ОБСЄ зафіксувала на Донбасі близько 700 вибухів

Новини » Надзвичайні події     18.01.2020 - 03:00
ОБСЄ зафіксувала на Донбасі близько 700 вибухів
Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

У Донецькій області прогриміло 260 вибухів, у Луганській - 430

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) у п'ятницю, 17 січня зафіксували на Донбасі близько 690 вибухів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоденний звіт організації.

Так, у Донецькій області зафіксовано 260 вибухів.

Як зазначили в ОБСЄ, більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більшу частину вибухів, зафіксовано в районах на північ і північний захід від н.п. Дебальцеве та поблизу ділянки розведення в районі н.п. Петрівське.

В Луганській області спостерігачі зафіксували 430 вибухів.

Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більшу частину вибухів, зафіксовано в районах на північний схід від н.п., а також на північ і північний схід від н.п. Голубівка.

Нагадаємо, 16 січня СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню.

Як відомо,16 січня відбулося перше в 2020 році засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську. Представники України запропонували чотири нові ділянки для розведення сил на Донбасі. Зокрема, українська сторона наполягає на розведенні в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселиці Другої та в районі пункту пропуску "Гнутове".

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