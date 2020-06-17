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У п'яти областях України сталося знеструмлення через негоду

Новини » Надзвичайні події     17.06.2020 - 08:42
У п'яти областях України сталося знеструмлення через негоду
Фото: лінія електропередачі (РБК-Україна)

У Київській області знеструмлено 16 населених пунктів

В ніч на 17 червня через негоду у 5 областях України було зафіксовано перебої з електропостачанням. Без світла залишилися 80 населених пунктів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, через спрацювання системи захисту ліній електропередач від дощу та поривів вітру було знеструмлено населені пункти у Житомирській (46), Київській (16), Черкаській (11), Кіровоградській (4) та Дніпропетровській (3) областях.

Наразі бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання в ці населені пункти.

Нагадаємо, вчора через негоду в Миколаєві затопило центральні вулиці, а в Ужгороді у воді опинився цілий мікрорайон.

Негода в Україні також очікується 17 червня, синоптики прогнозують дощі та грози.

Додамо, 14 червня знеструмлення через негоду сталося у понад 300 населених пунктів в семи областях України.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ГідрометцентрДСНСобесточен
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