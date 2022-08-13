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П'ята частина російських військ в Україні розгромлена, - Залужний

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Субота 13 серпня 2022 19:50
П'ята частина російських військ в Україні розгромлена, - Залужний Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська армія вже втратила пʼяту частина своїх підрозділів, що залучені до бойових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Telegram.

Сьогодні Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Військові звірили оцінки втрат окупантів у війні в Україні.

"Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі - пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена", - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував Міллі та американським громадянам за дієву підтримку у захисті українського народу та спільних цінностей - свободи і демократії.

Нагадаємо, 12 серпня українські військові ліквідували ще 200 окупантів. Загалом, за даними Генштабу, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже близько 43 400 своїх військових убитими.

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Валерій Залужний Війна Росії проти України
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