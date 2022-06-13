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Пять замен навсегда и длинная скамья запасных. Футбольные правила претерпели изменения

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Доха, Понедельник 13 июня 2022 17:05
Пять замен навсегда и длинная скамья запасных. Футбольные правила претерпели изменения Фото: Конференция Международного совета футбольных ассоциаций в Катаре (theifab.com)
Автор: Антон Федорцив

Правило "пяти замен" на постоянной основе утвердил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на общем собрании в катарской Дохе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В грядущем сезоне во всех футбольных соревнованиях командам разрешат делать по 5 замен. Правило было временным с мая 2020 года, когда его ввели для смягчения последствий коронавируса. Раньше разрешали провести три замены.

Правда, останутся в силе и ограничения. Замены будут доступны в трех временных слотах плюс перерыв между таймами. Неиспользованные замены будут переходить в овертайм. Соревнования, которые давали возможность дополнительной замены после 90 минут, будут иметь право сохранить опцию.

Кроме того, IFAB позволила организаторам футбольных соревнований увеличить количество запасных. Если раньше на скамье могли находиться максимум 12 футболистов, то теперь – 15 человек.

Общее собрание зацепило и ряд других потенциальных нововведений. IFAB решила продолжить тестирование "чистого" игрового времени, введение аута ногами и объяснение арбитрами своих решений. До августа 2023 года продолжится сбор информации о целесообразности обязательных замен в случае подозрения на сотрясение мозга.

К слову, ведущие букмекеры спрогнозировали возможный результат поединка между сборными Украины и Ирландии.

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