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П'ять замін назавжди та довга лава запасних. Футбольні правила офіційно зазнали змін

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Доха, Понеділок 13 червня 2022 17:05
П'ять замін назавжди та довга лава запасних. Футбольні правила офіційно зазнали змін Фото: Конференція Міжнародної ради футбольних асоціацій в Катарі (theifab.com)
Автор: Антон Федорців

Правило "п'яти замін" на постійній основі затвердила Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) на загальних зборах у катарській Досі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

У прийдешньому сезоні в усіх футбольних змаганнях командам дозволять робити по 5 замін. Правило були тимчасовим із травня 2020-го, коли його запровадили для пом'якшення наслідків коронавірусу. Раніше дозволяли провести три заміни.

Щоправда, залишаться чинними й обмеження. Заміни будуть доступні в трьох часових слотах плюс перерва між таймами. Невикористані заміни будуть переходити в овертайм. Змагання, які давали можливість додаткової заміни після основних 90 хвилин, матимуть право зберегти опцію.

Окрім того, IFAB дозволила організаторам футбольних змагань збільшити кількість запасних. Якщо раніше на лаві могли перебувати максимум 12 футболістів, то тепер – 15.

Загальні збори зачепили й низку інших потенційних нововведень. IFAB вирішила продовжити тестування "чистого" ігрового часу, введення ауту ногами та пояснення арбітрами своїх рішень. До серпня 2023 року триватиме збір інформації щодо доцільності обов'язкових замін у випадку підозри на струс мозку.

До слова, провідні букмекери спрогнозували ймовірний результат поєдинку між збірними України та Ірландії.

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