Пять нарушений на Донбассе: возле Марьинки и Каменки боевики стреляли из минометов
За прошедшие сутки, 18 ноября, со стороны боевиков зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В частности, вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, в сторону Марьинки - из минометов калибра 82 мм.
В направлении Каменки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в Донецкой области пролетел беспилотник, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
Уточняется, что потерь среди украинских военнослужащих в результате действий врага нет.
По состоянию на 7:00, 19 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.
Напомним, 17 ноября боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевую травму.