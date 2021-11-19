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Пять нарушений на Донбассе: возле Марьинки и Каменки боевики стреляли из минометов

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Донбасс, Пятница 19 ноября 2021 07:52
Пять нарушений на Донбассе: возле Марьинки и Каменки боевики стреляли из минометов Фото: боевики на Донбассе пять раз открывали огонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 18 ноября, со стороны боевиков зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, в сторону Марьинки - из минометов калибра 82 мм.

В направлении Каменки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области пролетел беспилотник, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

Уточняется, что потерь среди украинских военнослужащих в результате действий врага нет.

По состоянию на 7:00, 19 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.

Напомним, 17 ноября боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевую травму.

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