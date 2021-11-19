П'ять порушень на Донбасі: біля Мар'їнки та Кам'янки бойовики стріляли з мінометів
За минулу добу, 18 листопада, з боку бойовиків зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. 2 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Зокрема, поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, у бік Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм.
У напрямку Кам'янки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а неподалік від Південного - з великокаліберних кулеметів.
Крім того, в Донецькій області пролетів безпілотник, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Уточнюється, що втрат серед українських військовослужбовців унаслідок дій ворога немає.
Станом на 7:00, 19 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків не зафіксовано.
Нагадаємо, 17 листопада бойовики 14 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих дій четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, ще один отримав бойову травму.