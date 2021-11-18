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Усиление обстрелов на Донбассе: 14 нарушений в сутки, четыре раненых, один травмирован

Новина українською →
Донбасс, Четверг 18 ноября 2021 07:39
Усиление обстрелов на Донбассе: 14 нарушений в сутки, четыре раненых, один травмирован Фото: усиление обстрелов на Донбасе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

За последние сутки в зоне ООС зафиксировано усиление обстрелов. Позиции украинских военных обстреляли 14 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

За прошедшие сутки, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 9 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Новоалександровки оккупанты дважды произвели обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Золотого-4 российские наемники обстреляли наши позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Кряковки вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.

Возле Причепиловки противник три раза открывал огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Наши позиции у Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

В направлении Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации произвели обстрел из гранатометов различных систем.

В районе Шумов оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 18 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих в результате действий врага нет.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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