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Пять нарушений на Донбассе: боевики стреляли из противотанковых гранатометов

Автор: Артур Родивилов

Боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции украинских защитников 25 августа. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Вблизи Новолуганского российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Травневого враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Катериновки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра, 26 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что боевики на Донбассе обстреливают позиции ООС с помощью снайперов. В результате молодой боец был смертельно ранен.

Ранее сообщалось, что боевики свозят военную технику на Донбассе. Оккупанты разместили гаубицы, танки и РСЗО в Луганской и Донецкой областях.

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ООСДонбасс