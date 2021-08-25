ОБСЕ заметила танки, гаубицы и РСЗО оккупантов на Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает о нарушениях отведения войск со стороны боевиков на Донбассе . В Луганской и Донецкой области наблюдали заметили танки, гаубицы, реактивные системы залпового огня и другую военную технику оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 24 августа.

Миссия зафиксировала 12 реактивных систем залпового огня (неустановленного типа), размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Три из них заметили, благодаря наблюдению с воздуха, на полигоне вблизи н. п. Миусинск, а 9 - на территории объекта вблизи н. п. Садовый.

Также за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ зафиксировала 35 танков и 21 гаубицу в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.

На полигоне вблизи н.п. Миусинска заметили 14 танков, 10 самоходных гаубиц и 11 буксируемых гаубиц неустановленного типа. А на полигоне вблизи н. п. Терновое обнаружили 21 танк.

Кроме того, в жилых районах Калиново и Брянки были замечены бронетранспортеры, БМП и БТР боевиков.