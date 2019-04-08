Пять избирательных фондов не вернули взносы в госбюджет, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в полицию материалы на распорядителей избирательных фондов на выборах 2019 Юрия Кармазина, Виктора Кривенко, Евгения Мураева, Игоря Смешко и Виталия Скоцика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook члена НАПК Натальи Корчак в Facebook.

Отмечается, что материалы относительно возможных признаков уголовного правонарушения по фактам выявленных нарушений в осуществлении добровольных пожертвований в избирательный фонд кандидатов и действий распорядителей фондов, которые "закрывают" глаза на требование закона отказаться от взносов и перечислить средства в бюджет.

При этом, всем распорядителям было сообщено о поступлении взносов с нарушением закона и об обязательствах отказаться от таких взносов в течение 3х дней.

Исходя из этого НАПК заявляет об умышленном невозвратом:

250 тыс. гривен взнос в фонд Кармазина;

191 тыс. 750 гривен взносы в фонд Кривенко;

1 млн 808 тыс. 500 гривен взносы в фонд Мураева;

1 млн гривен взнос в фонд Смешко;

554 тыс. гривен взносов в фонд Скоцика.

Ранее Корчак сообщала, что по состоянию на 28 марта, в государственный бюджет поступило свыше 1,7 миллиона гривен от возврата вкладов распорядителями избирательных фондов кандидатов.

РБК-Украина писало, НАПК направило в суд 6-х протоколов об админправонарушениях двух народных депутатов Александра Вилкула и Вадима Кривохатько.