П'ять виборчих фондів не повернули внески до держбюджету, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до поліції матеріали на розпорядників виборчих фондів на виборах 2019 Юрія Кармазіна, Віктора Кривенка, Євгена Мураєва, Ігоря Смешка та Віталія Скоцика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook члена НАЗК Наталії Корчак у Facebook.

Зазначається, що матеріали щодо можливих ознак кримінального правопорушення за фактами виявлених порушень у здійсненні добровільних внесків до виборчого фонду кандидатів та дій розпорядників фондів, які "закривають" очі на вимогу закону відмовитися від внесків і перерахувати кошти до бюджету.

При цьому, всім розпорядникам було повідомлено про надходження внесків з порушенням закону та про зобов’язання відмовитися від таких внесків протягом 3х днів.

Виходячи з цього НАЗК заявляє про умисне неповерненням:

250 тис. гривень внесок до фонду Кармазіна;

191 тис. 750 гривень внески до фонду Кривенка;

1 млн 808 тис. 500 гривень внески до фонду Мураєва;

1 млн гривень внесок до фонду Смешка;

554 тис. гривень внесків до фонду Скоцика.

Раніше Корчак повідомляла, що станом на 28 березня, до державного бюджету надійшло понад 1,7 мільйона гривень від повернення внесків розпорядниками виборчих фондів кандидатів.

РБК-Україна писало, НАЗК направило до суду 6-х протоколів про адмінправопорушення двох народних депутатів Олександра Вілкула та Вадима Кривохатька.