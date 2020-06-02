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Пять игроков "Барселоны" сдали положительный тест на коронавирус

Новости » Спорт     02.06.2020 - 10:54
Пять игроков "Барселоны" сдали положительный тест на коронавирус
Фото: игроки и тренерский штаб "Барселоны" во время тренировки (fcbarcelona.com)

Произошло это еще в начале пандемии

Пять игроков каталонской "Барселоны" получили положительные тесты на коронавирус в самом начале пандемии. Тогда инфицировались также два представителя тренерского штаба.

Об этом сообщила радиостанция RAC1.

По информации источника, заражение было диагностировано по результатам анализа крови еще в марте. Имена футболистов и тренеров не разглашаются. Утверждается, что у всех членов клуба не было симптомов болезни. Все заболевшие уже выздоровели

Поскольку уровень распространения коронавируса в стране снижается, правительство постепенно смягчает ограничительные меры. В настоящее время все футболисты "Барселоны" проводят тренировки в обычном режиме.

Испанское первенство, прерванное в марте, как и большинство соревнований во всем мире, возобновится 11 июня севильским дерби. После 27 туров каталонская команда лидирует в турнирной таблице, опережая мадридский "Реал" на четыре очка.

Напомним, "Барселона" будет вынуждена серьезно урезать бюджет из-за коронавируса.

Из-за пандемии клуб сократил зарплаты и рабочий день для всех сотрудников. Меры касаются как спортивного, так и неспортивного персонала.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины БарселонатренерФутболКоронавирус
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