П'ять гравців "Барселони" здали позитивний тест на коронавірус

Фото: гравці і тренерський штаб "Барселони" під час тренування (fcbarcelona.com)

Сталося це ще на початку пандемії

П'ять гравців каталонської "Барселони" отримали позитивні тести на коронавірус ще на самому початку пандемії. Тоді інфікувалися також два представника тренерського штабу.

Про це повідомила радіостанція RAC1.

За інформацією джерела, зараження було діагностовано за результатами аналізу крові ще в березні. Імена футболістів та тренерів не розголошуються. Стверджується, що у всіх членів клубу не було симптомів хвороби. В цей час всі хворі вже одужали.

Оскільки рівень поширення коронавірусу в країні знижується, уряд поступово пом'якшує обмежувальні заходи. Наразі всі футболісти "Барселони" проводять тренування у звичайному режимі.

Іспанська першість, перервана в березні, як і більшість змагань у всьому світі, відновиться 11 червня севільським дербі. Після 27 турів каталонська команда лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи мадридський "Реал" на чотири очки.

Нагадаємо, "Барселона" буде змушена серйозно урізати бюджет через коронавірус.

Через пандемії клуб скоротив зарплати і робочий день для всіх співробітників. Заходи стосуються як спортивного, так і неспортивного персоналу.

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Автор: Вера Олейник