ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Барселона" будет вынуждена серьезно сократить бюджет из-за коронавируса

Новости » Спорт     08.05.2020 - 12:58
"Барселона" будет вынуждена серьезно сократить бюджет из-за коронавируса
Фото: "Барселона" вернулась к индивидуальным тренировкам (fcbarcelona.com)

Каталонцы намерены сократить зарплатную ведомость

Каталонская "Барселона" работает над бюджетом на следующий год и планирует сократить его в сравнении с предыдущим почти на 300 млн евро. Об этом сообщает AS.

Общий бюджет клуба по сравнению с началом нынешнего уменьшится с 1047 млн евро до 750 млн евро. В связи с этим руководство клуба намерено уменьшить сумму контрактов футболистов на 230 млн евро. Таким образом, руководству "сине-гранатовых" либо придется договориться с футболистами о сокращении зарплат, либо отпустить ряд игроков.

Сегодня футболисты "Барселона" вернулись к индивидуальным тренировкам на клубной базе, ранее все они сдали негативные тесты на коронавирус.

В начале марта чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20 ушел на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса. После 27 туров каталонская команда лидирует в турнирной таблице, опережая мадридский "Реал" на четыре очка.

Напомним, из-за пандемии коронавируса "Барселона" сократила зарплаты и рабочий день для всех сотрудников клуба. Меры касаются как спортивного, так и неспортивного персонала.

Также клуб намерен впервые в своей истории продать права на название домашнего стадиона. Средства пойдут на борьбу с коронавируса.

У троих представителей "Милана" выявлен коронавирус В чемпионате Италии сообщили о новых случаях заражения коронавирусом
Новости Украины бюджетБарселонаСокращениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь