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П'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП в Вінницькій області

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Вінницька область, Вівторок 15 червня 2021 14:07
П'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП в Вінницькій області Фото: у Вінницькій області сталось ДТП (dbr.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Вінницькій області патрульний влаштував дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). В результаті загинула жінка, ще одна людина постраждала.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За попередньою інформацією, поліцейський за кермом легкового авто не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини у кювет та врізався у дерево.

У наслідок аварії 28-річна пасажирка загинула на місці пригоди, ще один пасажир госпіталізований (тяжкість отриманих тілесних ушкоджень наразі встановлюється), двоє інших пасажирів отримали незначні травми та не потребували медичної допомоги.

За результатами медичного освідування встановлено, що патрульний перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримано на місці ДТП.

Попередня кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого.

Нагадаємо, на трасі Дєва-Недлак у Румунії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України, які прямували мікроавтобусом з України до Чеської республіки. Загинули двоє українців.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві водій скоїв 18 дорожньо-транспортних пригод за добу.

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