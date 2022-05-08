Пьянствуют и совершают рэкет. СБУ опубликовала новый разговор оккупантов из Херсонской области
В Херсонской области российские оккупанты совершают рэкет и пьянствуют прямо на позициях. Данные факты подтверждают перехваченные Службой безопасности Украины телефонные разговоры российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Наш блокпост нормально, а соседи начудили... Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд", - рассказал боевик из так называемой "ДНР" своей жене.
По его словам, захватчики массово пьянствуют, поэтому на одном из блокпостов устроили стрельбу, а на другом - поножовщину.
Кроме того, боевик добавил, что вернется домой не раньше 9 мая 2023 года.
Напомним, недавно в одном из перехваченных разговоров, оккупанты признались, что убивают на глазах детей их матерей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.