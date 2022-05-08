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Пьянствуют и совершают рэкет. СБУ опубликовала новый разговор оккупантов из Херсонской области

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Херсонская область, Воскресенье 08 мая 2022 13:07
Пьянствуют и совершают рэкет. СБУ опубликовала новый разговор оккупантов из Херсонской области Фото: СБУ опубликовала новый разговор оккупантов из Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области российские оккупанты совершают рэкет и пьянствуют прямо на позициях. Данные факты подтверждают перехваченные Службой безопасности Украины телефонные разговоры российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Наш блокпост нормально, а соседи начудили... Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд", - рассказал боевик из так называемой "ДНР" своей жене.

По его словам, захватчики массово пьянствуют, поэтому на одном из блокпостов устроили стрельбу, а на другом - поножовщину.

Кроме того, боевик добавил, что вернется домой не раньше 9 мая 2023 года.

Напомним, недавно в одном из перехваченных разговоров, оккупанты признались, что убивают на глазах детей их матерей.

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