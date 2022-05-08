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Пиячать і вчиняють рекет. СБУ опублікувала нову розмову окупантів з Херсонської області

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Херсонська область, Неділя 08 травня 2022 13:07
Пиячать і вчиняють рекет. СБУ опублікувала нову розмову окупантів з Херсонської області Фото: СБУ опублікувала нову розмову окупантів з Херсонської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області російські окупанти вчиняють рекет та пиячать прямо на позиціях. Ці факти підтверджують перехоплені Службою безпеки України телефонні розмови російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Наш блокпост нормально, а сусіди начудили… Почали гроші в українців "трясти". Тисяча рублів проїзд", - розповів бойовик з так званої "ДНР" своїй дружині.

За його словами, загарбники масово пиячать, тому на одному з блокпостів влаштували стрілянину, а на іншому - різанину.

Крім того, бойовик додав, що повернеться додому не раніше 9 травня 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно в одній з перехоплених розмов, окупанти зізналися, що убивають на очах дітей їхніх матерів.

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