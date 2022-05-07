СБУ опубликовала новый перехват: оккупанты убивают украинских матерей на глазах у детей

Служба безопасности Украины опубликовала новый разговор оккупантов. Выяснилось, что они убивают украинских матерей на глазах у детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что пока российская пропаганда пытается убедить, что захватчики не совершают никаких военных преступлений, те в телефонных разговорах рассказывают о своих зверствах.

"Шла мать с двумя детьми... Ну и что, наши убили ее при детях. Завалили ... " - рассказывает русский командир гаубичной батареи.

В ответ его жена не нашла ничего лучше, чем оправдать это преступление: "Конечно, она считается врагом".

"То есть в промытых мозгах россиян каждый гражданин нашего государства заслуживает смерти лишь потому, что он или она - украинцы", - сообщает СБУ.