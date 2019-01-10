PwC констатировала окончание мини-бума в мировой экономике

Фото: PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com)

Мировая экономика будет расти не более чем на 3% в год

Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) констатирует завершение мини-бума, который наблюдался в большинстве крупных экономик мира с конца 2016 года по начало 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Global Economy Watch за январь 2019 года.

"Этот этап завершен, и в 2019 году мы ожидаем, что страны Большой семерки вернутся к темпам роста, близким к их долгосрочным средним показателям", - говорится отчете.

В PwC ожидают, что рост экономики США в 2018 году будет умеренным на уровне 2,8%, а в 2019 году - около 2,3%.

В еврозоне неопределенность, связанная с напряженностью в мировой торговле и Brexit, окажет негативное влияние на экономику, в то время как Европейский центральный банк, скорее всего, будет оказывать меньшую поддержку росту, поскольку его политика количественного смягчения прекращается, отметили в PwC.

Ожидается, что рост в Китае также замедлится по сравнению с 2018 годом, хотя правительство будет стремиться к тому, чтобы замедление было минимальным,

Согласно прогнозу PwC, мировой ВВП вырастет на 3,0% в 2018 году, а в период до 2025 года мировая экономика будет расти темпами 2,8% в год.

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Как сообщало РБК-Украина, в январе Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового валового ВВП в 2019 году с 3% до 2,9%. В 2020-2021 годах ожидается замедление роста до 2,8%.

Напомним, в октябре 2018 года Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту мировой экономики в 2018-2019 годах с 3,9% до 3,7%.