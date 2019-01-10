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PwC констатувала закінчення міні-буму у світовій економіці

Новини » Економіка    10.01.2019 - 14:43
PwC констатувала закінчення міні-буму у світовій економіці
Фото: PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com)

Світова економіка буде рости не більше ніж на 3% на рік

Консалтингова компанія PricewaterhouseCoopers (PwC) констатує завершення міні-буму, який спостерігався в більшості великих економік світу з кінця 2016 року по початок 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Global Economy Watch за січень 2019 року.

"Цей етап завершено, і в 2019 році ми очікуємо, що країни Великої сімки повернуться до темпів зростання, близьких до їх довгострокових середніх показників", - йдеться у звіті.

У PwC очікують, що зростання економіки США у 2018 році буде помірним на рівні 2,8%, а в 2019 році - близько 2,3%.

В єврозоні невизначеність, пов'язана з напруженістю в світовій торгівлі і Brexit, зробить негативний вплив на економіку, в той час як Європейський центральний банк, швидше за все, надаватиме меншу підтримку зростанню, оскільки його політика кількісного пом'якшення припиняється, зазначили в PwC.

Очікується, що зростання в Китаї також сповільниться порівняно з 2018 роком, хоча уряд буде прагнути до того, щоб уповільнення було мінімальним,

Згідно з прогнозом PwC, світовий ВВП зросте на 3,0% в 2018 році, а в період до 2025 року світова економіка буде рости темпами 2,8% на рік.

PwC констатувала закінчення міні-буму у світовій економіці

www.pwc.com

Як повідомляло РБК-Україна, в січні Світовий банк погіршив прогноз зростання світового валового ВВП в 2019 році з 3% до 2,9%. У 2020-2021 роках очікується уповільнення зростання до 2,8%.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз по зростанню світової економіки в 2018-2019 роках з 3,9% до 3,7%.

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