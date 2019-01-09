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Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП

Новости » Экономика    09.01.2019 - 09:52
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП
Фото: Всемирный банк (vsemirnyjbank.org)

Прогноз роста мировой экономики в 2019 году понижен до 2,9%

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019 году с 3% до 2,9%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на январский доклад "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects).

Сообщается, что оценка роста мировой экономики за 2018 год была снижена на 0,1 процентного пункта - до 3%. В этом году рост ВВП прогнозируется на уровне до 2,9% на фоне усиливающихся рисков и неблагоприятных факторов (ранее прогноз составлял 3%).  

В 2020-2021 годах ожидается замедление роста до 2,8%. Это может стать следствием сокращения объемов торговли и инвестиций. Всемирный банк отметил, что некоторые крупные страны с формирующейся рыночной экономикой ощутили серьезное давление со стороны финансовых рынков.

Напомним, ранее Bloomberg назвал главные угрозы для мировой экономики в следующем году. По мнению агентства, главной проблемой является торговая война между США и Китаем. Если переговоры между странами закончатся неудачно, это может стать экономической "холодной войной".

Осенью Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5%.

 

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