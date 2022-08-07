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Может ли ПВО защитить от обстрелов реактивной артиллерии: ответ военных

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Украина, Воскресенье 07 августа 2022 11:31
Может ли ПВО защитить от обстрелов реактивной артиллерии: ответ военных Фото: ПВО не может сбивать снаряды от "Градов" и "Ураганов" (воен ТВ)
Автор: Наталья Юрченко

Силы и средства противовоздушной обороны не могут перехватить снаряды реактивной артиллерии. Их нужно уничтожать на земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телеканала "Киев".

Он объяснил, что во время обстрела артиллерии, если есть информация, также включается сигнал воздушной тревоги. Но люди часто воспринимают это как ракетную атаку.

"Люди это тоже воспринимают за ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению ПВО - бессильна", - объяснил он.

Именно от обстрелов из реактивной и ствольной артиллерии страдают прифронтовые города, в частности Харьков и Николаев. Оккупанты используют для атак РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган".

Игнат также акцентировал, что зенитно-ракетные комплексы не могут сбивать такие цели. Зенитная ракета предназначена для перехвата воздушных целей.

Он подчеркнул, что нужно уничтожать противника на месте, откуда он бьет по украинским городам. Для этого требуется больше вооружения от партнеров.

Напомним, в Воздушных силах также назвали типы вражеских ракет, которые труднее сбивать.

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