ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чи може ППО захистити від обстрілів реактивної артилерії: відповідь військових

Новость на русском →
Україна, Неділя 07 серпня 2022 11:31
Чи може ППО захистити від обстрілів реактивної артилерії: відповідь військових Фото: ППО не може збивати снаряди від "Градів" та "Ураганів" (воєн ТВ)
Автор: Наталія Юрченко

Сили та засоби протиповітряної оборони не можуть перехопити снаряди реактивної артилерії. Їх потрібно знищувати на землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телеканалу "Київ".

Він пояснив, що під час обстрілу артилерії, якщо є інформація, також вмикається сигнал повітряної тривоги. Але люди часто сприймають це як ракетну атаку.

"Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль ППО - безсила", - пояснив він.

Саме від обстрілів з реактивної та ствольної артилерії страждають прифронтові міста, зокрема Харків та Миколаїв. Окупанти використовують для атак РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган".

Ігнат також акцентував, що зенітно-ракетні комплекси не можуть збивати такі цілі. Зенітна ракета призначена для перехоплення повітряних цілей.

Він підкреслив, що потрібно знищувати противника на місці, звідки він б'є по українських містах. Для цього потрібно більше озброєння від партнерів.

Нагадаємо, у Повітряних силах також назвали типи ворожих ракет, які найважче збивати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України РСЗО ПВО Війна в Україні
NEWS
ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз