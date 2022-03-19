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ПВО Украины за день сбила 2 вражеских самолета, 3 вертолета и несколько БпЛА с ракетами

Фото: сбитый российский самолет (facebook.com/kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Украинская противовоздушная оборона продолжает уничтожать вражескую авиацию, и за сутки 18 марта сбила как минимум 12 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

"18 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 10 воздушных целей, еще две цели - на счету противовоздушной обороны Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

В целом же за сутки наша ПВО уничтожила не менее 12 вражеских воздушных целей, а именно:

  • 2 самолета;
  • 3 вертолета;
  • 3 БпЛА;
  • 4 крылатые ракеты.

В Воздушных Силах ВСУ рассказали о сбитой авиации противника за 18 марта (фото: facebook.com/kpszsu)

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли значительные потери авиационному и мотострелковому полкам РФ

Напомним также, что в Одессе ПВО уничтожила разведывательные дроны оккупантов.

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