ПВО Украины за день сбила 2 вражеских самолета, 3 вертолета и несколько БпЛА с ракетами

Украинская противовоздушная оборона продолжает уничтожать вражескую авиацию, и за сутки 18 марта сбила как минимум 12 воздушных целей российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.
"18 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 10 воздушных целей, еще две цели - на счету противовоздушной обороны Сухопутных войск", - говорится в сообщении.
В целом же за сутки наша ПВО уничтожила не менее 12 вражеских воздушных целей, а именно:
В Воздушных Силах ВСУ рассказали о сбитой авиации противника за 18 марта (фото: facebook.com/kpszsu)
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли значительные потери авиационному и мотострелковому полкам РФ
Напомним также, что в Одессе ПВО уничтожила разведывательные дроны оккупантов.
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