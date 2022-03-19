ППО України за день збила 2 ворожих літаки, 3 вертольоти і кілька БпЛА з ракетами

"18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі - на рахунку протиповітряної оборони Сухопутних військ", - йдеться в повідомленні.

Загалом же за добу наша ППО знищила не менше за 12 ворожих повітряних цілей, а саме:

2 літаки;

3 вертольоти;

3 БпЛА;

4 крилаті ракети.

У Повітряних Силах ЗСУ розповіли про збиту авіацію противника за 18 березня (фото: facebook.com/kpszsu)