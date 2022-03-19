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ППО України за день збила 2 ворожих літаки, 3 вертольоти і кілька БпЛА з ракетами

Фото: збитий російський літак (facebook.com/kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Українська протиповітряна оборона продовжує знищувати ворожу авіацію, і за добу 18 березня збила щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі - на рахунку протиповітряної оборони Сухопутних військ", - йдеться в повідомленні.

Загалом же за добу наша ППО знищила не менше за 12 ворожих повітряних цілей, а саме:

  • 2 літаки;
  • 3 вертольоти;
  • 3 БпЛА;
  • 4 крилаті ракети.

У Повітряних Силах ЗСУ розповіли про збиту авіацію противника за 18 березня (фото: facebook.com/kpszsu)

Раніше повідомлялося, що ЗСУ завдали значних втрат авіаційному і мотострілецькому полкам РФ

Нагадаємо також, що в Одесі ППО знищила розвідувальні дрони окупантів.

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