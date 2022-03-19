ППО України за день збила 2 ворожих літаки, 3 вертольоти і кілька БпЛА з ракетами
Українська протиповітряна оборона продовжує знищувати ворожу авіацію, і за добу 18 березня збила щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі - на рахунку протиповітряної оборони Сухопутних військ", - йдеться в повідомленні.
Загалом же за добу наша ППО знищила не менше за 12 ворожих повітряних цілей, а саме:
- 2 літаки;
- 3 вертольоти;
- 3 БпЛА;
- 4 крилаті ракети.
У Повітряних Силах ЗСУ розповіли про збиту авіацію противника за 18 березня (фото: facebook.com/kpszsu)
Раніше повідомлялося, що ЗСУ завдали значних втрат авіаційному і мотострілецькому полкам РФ
Нагадаємо також, що в Одесі ППО знищила розвідувальні дрони окупантів.
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