ПВО, склад боекомплектов и ликвидированные оккупанты: ВСУ ударили по врагу в Новой Каховке

Украинские бойцы ударили по оккупантам в Новой Каховке. Уничтожили склад боекомплектов и вражеское ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

Напомним, РБК-Украина писало о потерях России в войне против Украины. Только за минувшие сутки наши бойцы ликвидировали еще 250 российских оккупантов и уничтожили 35 танков.

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