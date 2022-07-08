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ПВО, склад боекомплектов и ликвидированные оккупанты: ВСУ ударили по врагу в Новой Каховке

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские бойцы ударили по оккупантам в Новой Каховке. Уничтожили склад боекомплектов и вражеское ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

По словам Братчука, согласно предварительной информации, наши бойцы:

  • уничтожили склад боекомплектов;
  • уничтожили вражеское ПВО;
  • ликвидировали и ранили несколько десятков оккупантов.

Напомним, РБК-Украина писало о потерях России в войне против Украины. Только за минувшие сутки наши бойцы ликвидировали еще 250 российских оккупантов и уничтожили 35 танков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Российская ФедерацияУкраинаВооруженные силы УкраиныНовая Каховка