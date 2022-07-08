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Россия потеряла 250 военных и еще 35 танков за сутки: новые данные Генштаба

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Киев, Пятница 08 июля 2022 09:14
Россия потеряла 250 военных и еще 35 танков за сутки: новые данные Генштаба Фото: Россия потеряла в Украине уже около 36 900 своих военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

За минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины еще 250 своих военных и 35 танков. Всего уже уничтожено около 36 900 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 36900 (+250) человек ликвидировано,
  • танков - 1637 (+35) ед,
  • боевых бронированных машин - 3811 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 828 (+13) ед,
  • РСЗО - 247 (+0) ед,
  • средства ПВО - 107 (+0) ед,
  • самолетов - 217 (+0) ед,
  • вертолетов - 187 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 669 (+2),
  • крылатые ракеты - 155 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2685 (+20) ед,
  • специальная техника - 66 (+0).

По информации Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Напомним, украинская авиация на южном направлении трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, а также скоплению противника и вражеской технике в Херсонской области.

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