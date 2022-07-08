Россия потеряла 250 военных и еще 35 танков за сутки: новые данные Генштаба
Фото: Россия потеряла в Украине уже около 36 900 своих военных (Getty Images)
За минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины еще 250 своих военных и 35 танков. Всего уже уничтожено около 36 900 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 36900 (+250) человек ликвидировано,
- танков - 1637 (+35) ед,
- боевых бронированных машин - 3811 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 828 (+13) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средства ПВО - 107 (+0) ед,
- самолетов - 217 (+0) ед,
- вертолетов - 187 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 669 (+2),
- крылатые ракеты - 155 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2685 (+20) ед,
- специальная техника - 66 (+0).
По информации Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
Напомним, украинская авиация на южном направлении трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, а также скоплению противника и вражеской технике в Херсонской области.
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