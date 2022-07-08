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ППО, склад боєкомплектів та ліквідовані окупанти: ЗСУ вдарили по ворогу в Новій Каховці

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські бійці вдарили по окупантах у Новій Каховці. Знищили склад боєкомплектів й вороже ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

За словами Братчука, згідно з попередньою інформацією, наші бійці:

  • знищили склад боєкомплктів;
  • знищили вороже ППО;
  • ліквідували й поранили кілька десятків окупантів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати Росії у війні проти України. Лише за минулу добу наші бійці ліквідували ще 250 російських окупантів та знищили 35 танків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяУкраїнаЗбройні сили УкраїниНовая Каховка