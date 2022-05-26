ПВО сбила российскую ракету над Хмельницкой областью

Силы ПВО Украины сбили российскую ракету над Хмельницкой областью. Пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА.
Отмечается, что обломки снаряда упали в поле.
Местных жителей просят оставаться в укрытиях после сигнала воздушной тревоги.
Напомним, вечером 29 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области.
Также мы сообщали о ракетном обстреле Запорожья, который произошел утром 25 мая.
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