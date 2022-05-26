ППО збила російську ракету над Хмельницькою областю

Сили ППО України збили російську ракету над Хмельницькою областю. Постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА.
Відзначається, що уламки снаряда впали в поле.
Місцевих жителів просять залишатися в укриттях після сигналу повітряної тривоги.
Нагадаємо, ввечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Хмельницькій області.
Також ми повідомляли про ракетному обстрілі Запоріжжя, який стався вранці 25 травня.
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