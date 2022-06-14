ПВО работает. В Воздушных силах объяснили, почему не все ракеты удается сбить
Украинские системы противовоздушной обороны не являются противоракетными. Их основная задача сбивать вражеские самолеты и вертолеты.
Об этом заявил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"У нас есть средства противовоздушной обороны на вооружении, а не противоракетной обороны. Основная задача наших зенитно-ракетных комплексов - это летательные аппараты врага - самолеты, вертолеты. Но мы сбиваем и крылатые ракеты. Да, к сожалению не все", - заявил он.
По его словам, российские ракеты высокотехнологичны и спроектированы таким образом, чтобы быть малозаметными и лететь на сверхнизких высотах, от 50 метров.
"Она может лететь, скажем, по руслу Днестра, как это было с начала войны, и она исчезает с радаров и не все средства ПВО могут уничтожать", - добавил Игнат.
Напомним, сегодня во время воздушных тревоги, которая звучала почти по всей Украине, было сбито российские ракеты сразу в четырех областях Украины. Речь идет о Черниговской, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской.
Как допускают в МВД, часть ракет могла быть выпущена врагом с территории оккупированного Крыма.