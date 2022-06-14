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ППО працює. У Повітряних силах пояснили, чому не всі ракети вдається збити

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Київ, Вівторок 14 червня 2022 15:04
ППО працює. У Повітряних силах пояснили, чому не всі ракети вдається збити Фото: у Повітряних силах пояснили, чому не всі ракети вдається збити (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські системи протиповітряної оборони не є протиракетними. Їх основне завдання збивати ворожі літаки і вертольоти.

Про це заявив прес - секретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"У нас є засоби протиповітряної оборони на озброєнні, а не протиракетної оборони. Основне завдання наших зенітно-ракетних комплексів - це літальні апарати ворога-літаки, вертольоти. Але ми збиваємо і крилаті ракети. Так, на жаль не всі", - заявив він.

За його словами, російські ракети високотехнологічні і спроектовані таким чином, щоб бути малопомітними і летіти на наднизьких висотах, від 50 метрів.

"Вона може летіти, скажімо, по руслу Дністра, як це було з початку війни, і вона зникає з радарів і не всі засоби ППО можуть знищувати", - додав Гнат.

Нагадаємо, сьогодні під час повітряних тривоги, яка звучала майже по всій Україні, було збито російські ракети відразу в чотирьох областях України. Йдеться про Чернігівську, Львівську, Хмельницьку та Тернопільську.

Як допускають в МВС, частина ракет могла бути випущена ворогом з території окупованого Криму.

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