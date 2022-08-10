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В Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы

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Николаев, Среда 10 августа 2022 01:52
В Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы Фото: В Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Николаеве в ночь на 10 августа слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Александра Сенкевича.

"Николаев - слышны взрывы! Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен", - отметил мэр.

За несколько минут до этого в городе и области была объявлена воздушная тревога. Граждане должны оставаться в хранилищах до сигнала об отбое ракетной опасности.

Напомним, в Днепре и Запорожье поздно вечером 9 августа раздались громкие взрывы. В областных центрах выли сирены.

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