В Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы

В Николаеве в ночь на 10 августа слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Александра Сенкевича.

"Николаев - слышны взрывы! Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен", - отметил мэр. За несколько минут до этого в городе и области была объявлена воздушная тревога. Граждане должны оставаться в хранилищах до сигнала об отбое ракетной опасности.