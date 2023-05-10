ПВК "Вагнера" не вийшла з Бахмута, оскільки залежить від російського командування, - ISW

Пригожин спробував шантажувати Міноборони Росії, щоб воно змінило пріоритети наступу на Бахмут і надалі він міг самостійно заявити про перемогу перед запланованим українським контрнаступом.

Пригожин розкритикував посадових осіб, відповідальних за розподіл боєприпасів, за безглузде збереження снарядів та за те, що російські військовослужбовці гинуть у бою. Він, ймовірно, очікував, що Міноборони Росії повністю поступиться його вимогам, ризикуючи відмовитися від своїх власних цілей на користь регулярних російських сил, але зрозумів, що він не може виконати свій ультиматум.

Пригожин також, мабуть, усвідомив, що він має не так багато важелів впливу на Міноборони Росії, як він собі уявляв.

Ключові висновки ISW: