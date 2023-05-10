ЧВК "Вагнера" не вышла из Бахмута, так как зависима от российского командования, - ISW

Неспособность руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина выполнить свою угрозу отхода из Бахмута свидетельствует о том, что он осознает свою зависимость от Минобороны России.

Пригожин попытался шантажировать Минобороны России, чтобы оно изменило приоритеты наступления на Бахмут и в дальнейшем он мог самостоятельно заявить о победе перед запланированным украинским контрнаступлением.

Пригожин раскритиковал должностных лиц, ответственных за распределение боеприпасов, за бессмысленное сохранение снарядов и за то, что российские военнослужащие гибнут в бою. Он, вероятно, ожидал, что Минобороны России полностью уступит его требованиям, рискуя отказаться от своих собственных целей в пользу регулярных российских сил, но понял, что в настоящее время он не может выполнить свой ультиматум.

Пригожин также, вероятно, осознал, что у него не так много рычагов влияния на Минобороны России, как он себе представлял.

Ключевые выводы ISW: