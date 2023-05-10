ЧВК "Вагнера" не вышла из Бахмута, так как зависима от российского командования, - ISW

Неспособность руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина выполнить свою угрозу отхода из Бахмута свидетельствует о том, что он осознает свою зависимость от Минобороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Пригожин попытался шантажировать Минобороны России, чтобы оно изменило приоритеты наступления на Бахмут и в дальнейшем он мог самостоятельно заявить о победе перед запланированным украинским контрнаступлением.
Пригожин раскритиковал должностных лиц, ответственных за распределение боеприпасов, за бессмысленное сохранение снарядов и за то, что российские военнослужащие гибнут в бою. Он, вероятно, ожидал, что Минобороны России полностью уступит его требованиям, рискуя отказаться от своих собственных целей в пользу регулярных российских сил, но понял, что в настоящее время он не может выполнить свой ультиматум.
Пригожин также, вероятно, осознал, что у него не так много рычагов влияния на Минобороны России, как он себе представлял.
Напомним, что ранее на фоне того, что ЧВК "Вагнера" не может захватить Бахмут, их главарь Евгений Пригожин заявил о так называемом "выходе" из города.
Детальнее о том, как реагируют в ГУР МО и ВСУ на заявления Пригожина - можно узнать в материале РБК-Украина.
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