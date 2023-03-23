ПВК "Вагнера" видихаються під Бахмутом і ЗСУ "скоро скористаються нагодою", - Сирський

Російська армія не залишає спроб взяти Бахмут Донецької області, де задіяні здебільшого найманці ПВК "Вагнера". РФ втрачає великі сили на цьому відрізку фронту і ЗСУ не забаряться скористатися тим, що окупанти "видихаються", як це було, наприклад, під Києвом та під Харковом.

Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці. Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК "Вагнера", - розповів він.

За словами Сирського, не шкодуючи нічого окупанти "втрачають значні сили та видихаються".

"Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом", - сказав генерал.