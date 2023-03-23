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ПВК "Вагнера" видихаються під Бахмутом і ЗСУ "скоро скористаються нагодою", - Сирський

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Донбас, Четвер 23 березня 2023 08:28
ПВК "Вагнера" видихаються під Бахмутом і ЗСУ "скоро скористаються нагодою", - Сирський Фото: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський (t.me/osirskiy)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія не залишає спроб взяти Бахмут Донецької області, де задіяні здебільшого найманці ПВК "Вагнера". РФ втрачає великі сили на цьому відрізку фронту і ЗСУ не забаряться скористатися тим, що окупанти "видихаються", як це було, наприклад, під Києвом та під Харковом.

Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці. Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК "Вагнера", - розповів він.

За словами Сирського, не шкодуючи нічого окупанти "втрачають значні сили та видихаються".

"Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом", - сказав генерал.

Як повідомлялося, за даними Міноборони Британії, загроза оточення Бахмута із півночі півдня залишається. Проте тиск на місто слабшає, а ЗСУ проводять контратаки.

Раніше Сирський заявляв, що російські військові намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута. Проте українські військові тримають оборону та стримують ворожі штурми.

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