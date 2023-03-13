ПВК "Вагнера" стоїть за сплеском човнів з мігрантами в Італії, - Міноборони

"Я думаю, тепер можна з упевненістю сказати, що зростання міграційного явища, що відходить від африканських берегів, також значною мірою є частиною чіткої стратегії гібридної війни, яку здійснює ПВК "Вагнера", використовуючи свою значну вагу в деяких африканських країнах", - сказав міністр.

Цього року до Італії прибуло близько 20 000 осіб у порівнянні з 6 100 за той же період 2022 року. Зазначається, що проблема міграції чинить тиск на уряд країни.

Крозетто закликав союзників по НАТО допомогти Італії впоратися зі зростаючою кількістю мігрантів, які прибувають до країни.

"НАТО стає сильнішим, якщо проблеми, що виникають в результаті колективного вибору, також розділяються між членами. Але альянс ризикує дати тріщину, якщо не реагувати на країни, які найбільш схильні до різних проблем", - сказав міністр.

З аналогічними зауваженнями виступив і міністр закордонних справ Антоніо Таджані. Його непокоїть те, що багато мігрантів прибули з районів, які контролюються представниками ПВК "Вагнера".