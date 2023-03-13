ЧВК "Вагнера" стоит за всплеском лодок с мигрантами в Италии, - Минобороны

Частная военная компания "Вагнера" стоит за наплывом лодок с мигрантами, пытающимися пересечь Средиземное море. Это происходит в рамках стратегии РФ относительно ответных действий против стран, поддерживающих Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто, которое приводит Reuters.
"Я думаю, теперь можно с уверенностью сказать, что отходящий от африканских берегов рост миграционного явления также в значительной степени является частью четкой стратегии гибридной войны, которую осуществляет ЧВК "Вагнера", используя свой значительный вес в некоторых африканских странах", - сказал министр.
В этом году в Италию прибыло около 20 000 человек по сравнению с 6 100 за тот же период 2022 года. Отмечается, что проблема миграции оказывает давление на правительство страны.
Крозетто призвал союзников по НАТО помочь Италии справиться с растущим количеством прибывающих в страну мигрантов.
"НАТО становится сильнее, если проблемы, возникающие в результате коллективного выбора, также разделяются между членами. Но альянс рискует дать трещину, если не реагировать на страны, наиболее подверженные различным проблемам", - сказал министр.
С аналогичными замечаниями выступил и министр иностранных дел Антонио Таджани. Его беспокоит то, что многие мигранты прибыли из районов, контролируемых представителями ЧВК "Вагнера".
Напомним, что на юге Италии спасатели сняли с лодок более 1300 мигрантов.
Ранее сообщалось, что 28 февраля у берегов южной Италии затонула лодка, на борту которой находились нелегальные мигранты. Погибли более 60 человек.
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