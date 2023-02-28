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Біля берегів Італії затонув човен з мігрантами: загинули десятки людей

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Італія, Вівторок 28 лютого 2023 04:45
Біля берегів Італії затонув човен з мігрантами: загинули десятки людей Фото: біля берегів Італії затонув човен з мігрантами(GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Біля берегів південної Італії затонув човен з нелегальними мігрантами, внаслідок чого загинуло щонайменше 63 людини, серед яких 12 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Трагедія сталася під час спроби причалати біля Кротоне у регіоні Калабрія в неділю. За інформацією видання, на судні знаходилось близько 200 людей з Афганістану, Пакистану, Сомалі, Сирії, Іраку та Ірану

Берегова охорона повідомила, що 80 людей знайдено живими. Однак решта людей залишаються зниклими безвісти.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні закликала інституції ЄС вжити заходів для припинення таємних подорожей мігрантів на човнах. Вона заявила, що єдиний спосіб вирішити проблему виїзду мігрантів "серйозно" і "гуманно" - це зупинити переправу мігрантів на човнах.

Митна поліція повідомила про заарештування одного з виживших за звинуваченням у незаконному перевезенні мігрантів.

Нагадаємо, в грудні попри всі заборони в Італії висадилися 500 мігрантів з Північної Африки.

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