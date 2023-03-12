В Італії рятувальники зняли з човнів 1300 мігрантів

На півдні Італії рятувальники зняли з човнів більше 1300 мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними берегової охорони, з одного з кораблів було евакуйовано 500 мігрантів на відстані 160 км від берега, після чого їх доставили до міста Реджо-Калабрія. Ще 379 осіб були врятовані з іншого судна у тому ж районі.

"Рятувальні роботи були складними через перевантаження човнів мігрантами та несприятливі умови на морі", - зазначили у заяві Берегової охорони.

Окрім того, рибальський човен, на якому перебувало 487 мігрантів, був супроводжений до калабрійського порту Кротоне на буксирі.

Локальні чиновники повідомили, що ще 200 людей були підібрані біля узбережжя Сицилії.

У цьому році до Італії потрапили понад 17 000 мігрантів, сотні з яких загинули, намагаючись перетнути Середземне море та дістатися до Європи.